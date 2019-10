Inwoners kunnen opnieuw boeketten halen in eigen dorp: Kim Goossens opent bloemenzaak Fleurtop EDLL

22 oktober 2019

18u12 0 Tremelo De inwoners van Tremelo kunnen opnieuw in eigen dorp terecht voor een bloemstuk of boeket. De Tremelose Kim Goossens (38) opent in de Steestraat bloemenzaak ‘Fleurtop’. Voorlopig kunnen haar bloemstukken enkel via bestelling worden opgehaald.

Vroeger waren er in Tremelo vier bloemenzaken. Maar die sloten een voor een de deuren. De inwoners van Tremelo moesten lange tijd naar buurgemeenten Begijnendijk en Rotselaar voor een bloemstuk of plantje. Daar brengt Kim Goossens uit Tremelo nu verandering in. Bij haar thuis, in de Steestraat, start ze met ‘Fleurtop’. Kim geeft al enkele jaren les in het zesde leerjaar van basisschool De Cocon. “Naast mijn job ben ik altijd creatief bezig geweest. Maar met mijn drie kinderen is dat even stilgevallen en ik voelde dat ik terug iets creatief nodig had om dat in evenwicht te krijgen”, zegt Kim. “Vervolgens gaf de schooldirectie mij de kans om minder te gaan werken en dan ben ik een opleiding florist gaan volgen. Dit in combinatie met de insteek dat er geen bloemenzaak meer is in Tremelo, was voor mij een ideaal moment om Fleurtop te lanceren", aldus Kim.

Enkel op bestelling

Fleurtop is geen fysieke bloemenwinkel waar je kan binnen wandelen. “Omdat de zaak bij ons thuis is, gebeurt alles voorlopig via bestelling. Mensen kunnen tot dondermiddag bestellen, want daarna rijd ik naar de groothandel om alle bloemen vers te gaan halen”, aldus Kim. Afhalen kan dan op vrijdag en zaterdag. Plantjes biedt de Tremelose momenteel nog niet aan. “In de toekomst wil ik wel uitbreiden met decoratie zoals met vazen en potten”, klinkt het nog bij de florist.

Dubbele betekenis voor Fleurtop

“De naam Fleurtop kan dubbel geïnterpreteerd worden. Fleur en top: daarmee wil ik benadrukken dat ik alle bloemen zo vers mogelijk lever, maar een bloem fleurt ook op! Vandaar de naam”, aldus Kim.

Wie zich wil laten verrassen door een boeket van Fleurtop kan een bestelling plaatsen via Facebook, Instagram, telefonisch of via mail. “Als er mensen zijn met een voorkeur voor bepaalde bloemen of een specifiek budget, kunnen ze dat doorgeven bij hun bestelling. Indien niet, kunnen mensen zich gewoon laten verrassen door het boeket van de week, met de bloemen van dat moment”, zegt Kim. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Fleurtop.