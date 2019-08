Inbraak in leegstaande hoeve ADPW

21 augustus 2019

Op de Schrieksebaan in Tremelo werd dinsdag omstreeks 16.50 uur een inbraak vastgesteld in een leegstaande hoeve. De inbrekers beschadigden de achterdeur en lieten een raam open staan. Ze probeerden ook een auto open te breken, maar dat lukte niet. De buit is vooralsnog niet gekend.