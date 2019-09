Hoe goed is de lucht in jouw straat? Meet het samen met andere inwoners en bouw zelf een fijnstofmeter! EDLL

09 september 2019

14u30 0 Tremelo Beweging.net Tremelo en Beweging.net Begijnendijk organiseren in samenwerking met CM een bouwmoment in het kader van het project ‘luchtpijp’. De bedoeling is dat inwoners samen een fijnstofmeter bouwen en nadien zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving meten. Op die manier wil de organisatie sensibiliseren rond de problematiek van luchtvervuiling.

Fijn stof is de meest voorkomende vorm van luchtvervuiling. Deze minuscule deeltjes zijn afkomstig van verbranding (hout), verkeer (diesel) of van natuurlijke bronnen (Sahara-zand of stuifmeel). Fijn stof kan bij inademing in de luchtwegen en de longen terechtkomen. Zo ontstaan er gezondheidsklachten rond de luchtwegen en ademhaling.

Met het project ‘Luchtpijp’ wil Beweging.net en CM de problematiek van de luchtkwaliteit aankaarten en inwoners en organisaties sensibiliseren. Op maandag 14 oktober wordt er een bouwmoment georganiseerd in de Parochiezaal van Baal. Met een tiental onderdelen leer je een fijnstofmeter bouwen. Nadien kan je de luchtmeter samen met buren of andere inwoners ophangen aan een dakgoot of balkon in je straat of wijk. Vanaf dan kunnen inwoners elk moment de luchtkwaliteit in hun onmiddellijke omgeving aflezen. Vooraf inschrijven is verplicht. Meer informatie vind je op www.tremelo.be