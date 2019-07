Groen Tremelo-Baal houdt ludieke guerrilla-actie vol biodiversiteit

EDLL en KAR

05 juli 2019

14u44 0 Tremelo Groen Tremelo-Baal hield een ludieke guerrilla-actie in de Wijnbergstraat. De kleurrijke draak, die het vorige bestuur er in 2017 plaatste, werd in een mum van tijd omgetoverd tot een lavendelrijke en bijenvriendelijke oase.

Dirk Heremans, Groen bestuurslid en ook lid van de bijenwerkgroep, kwam met het idee om de plek biodiverser te maken: “Als inwoner van de straat passeer ik hier dagelijks. Op onze bestuursvergadering stelde ik voor om dit plekje wat anders in te kleden. De aanplanting rond de draak bevatte alleen maar siergrassen en boomschors en heeft qua biodiversiteit een nulwaarde. Met een paar kleine ingrepen maken we deze plek zoveel mooier en vooral veel beter voor onze bijen en andere insecten”, aldus Dirk. Het idee werd positief onthaald en er werd meteen in actie geschoten.

“Nu dat we als Groen mee in de meerderheid zitten is het idee van Dirk eigenlijk een regelrechte guerilla-actie tegen ons eigen bestuur. Heel hilarisch. Op zich vind ik zo een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid wel iets hebben. Anderzijds is meer biodiversiteit in elke berm, straat of wijk, in elke dorpskern en op elk plein, iets waar we de komende zes jaar samen met onze coalitiepartners aan willen werken”, zegt schepen Petra Vreys.

Groen wil met deze actie aantonen dat er ook met kleine ingrepen wordt gezorgd voor een omgeving die waardevoller is voor de biodiversiteit.