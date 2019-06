Gouden huwelijk voor Christian en Jeannine EDLL

20u16 0 Tremelo Clement Christian (75) en Coens Jeannine (74) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Tremelo in de bloemetjes gezet.

Christian en Jeannine leerden elkaar kennen op een trouwfeest. Jeannine heeft eerst gewerkt als gemeentesecretaresse en nadien als directiesecretaresse in Brussel. Christian werkte tot aan zijn pensioen als verwarmingsinstallateur. Samen kregen ze twee kinderen en zes kleinkinderen. Het koppel helpt hun dochter nog in het huishouden en houdt van een fietsuitje of een muzikaal concert.