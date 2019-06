Gouden bruiloft voor Johny ‘Fons’ en Paula EDLL

21 juni 2019

16u18 0 Tremelo De Swert Johny (69) en Van Nieuwenhuyse Paula (69) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Tremelo in de bloemetjes gezet.

“Iedereen kent Johny wel als Fons”, klinkt het eerst op de viering. Het koppel leerde elkaar kennen op café in Kampenhout. “Samen met een vriend ging ik daar op café en zo heb ik Paula voor het eerst leren kennen”, zegt Fons. Paula was jarenlang huisvrouw tot in 1990. In dat jaar opende het koppel samen de ‘Pagotto’ op de Schrieksebaan. Twaalf jaar lang runden Fons en Paula het restaurant. Samen met zijn dochters nam Fons de zaal voor zijn rekening en Paula werkte in de keuken. Het koppel heeft samen drie dochters en vijf kleinkinderen. Tegenwoordig kan je Paula en Fons terugvinden op de dansvloer, op de fiets of bij hun eigen moestuin.