Gouden bruiloft voor Corneel en Lisette EDLL

17 juni 2019

11u00 0

Corneel (71) en Lisette (73) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Tremelo in de bloemetjes gezet. Ze leerden elkaar kennen op de befaamde voetbalmatch Nieuwrode - Keerbergen. Lisette’s vader was voorzitter van de voetbalploeg in Nieuwrode en Corneel speelde bij voetbalploeg de Lozenhoek uit Keerbergen. Lisette hielp bij haar ouders in de zaak en werkte nadien twintig jaar in de Delhaize. Corneel werkte jarenlang als plafonneerder. Het koppel heeft een dochter en twee kleinzonen. In haar vrije tijd houdt Lisette zich graag bezig met toneel en Corneel is nog steeds te vinden op de voetbal. Het koppel woont samen op de Baalsebaan in Tremelo.