Gezinnen en jongeren krijgen inspraak bij opmaak Huis van het Kind

EDLL

28 december 2019

12u42 0 Tremelo De gemeente Tremelo wil de komende jaren extra inzetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedkundige ondersteuning en sociale cohesie. Daarom wordt het Huis van het Kind uitgebreid met kinderopvang en jeugdhulp. Om de concrete invulling van het Huis van het Kind vorm te geven, vraagt de gemeente de bedenkingen en wensen van haar inwoners en jongeren.

De gemeente Tremelo heeft een postkaart rondgestuurd naar inwoners met kinderen tussen 0 en 24 jaar. Op de achterkant van de postkaart kunnen de inwoners ideeën, voorstellen en wensen noteren voor de verdere uitbouw van het Huis van het Kind. “Met deze postkaart willen we peilen naar wat gezinnen en vooral ook jongeren verwachten van ons Huis van het Kind. Waar kunnen wij hen nog specifiek in ondersteunen? Met hun ideeën en wensen gaan we dan verder aan de slag om ons beleid en programma concreet uit te werken. Op deze manier hebben de inwoners inspraak in hoe het huis verder wordt ingevuld”, zegt bevoegd schepen Werner Van Nuffelen (N-VA).

Inwoners kunnen de postkaart binnenbrengen op het gemeentehuis, BKO, de bib of het sociaal huis. Wie liever online reageert kan dat ook doen via www.tremelotroef.be. Bij het inleveren van de postkaart heeft de gemeente nog een cadeautje voorzien om de inwoners te bedanken.