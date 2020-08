Gemeenteraad gaat voortaan digitaal KAR

19 augustus 2020

13u44 0 Tremelo De gemeenteraad in Tremelo wordt vanaf donderdag 27 augustus gedigitaliseerd. Ook nieuwe toepassingen zoals digitaal stemmen en geluidsregistratie tijdens het online vergaderen zijn vanaf nu mogelijk.

Lokaal bestuur Tremelo heeft geïnvesteerd in een innovatief conferentiesysteem om de raden te digitaliseren. “Op deze manier kunnen de debatten beter aangestuurd worden en wordt onmiddellijk een toegankelijk digitaal verslag opgemaakt. In het kader van openbaarheid van bestuur, maar ook om de betrokkenheid van burgers te verhogen, wil lokaal bestuur Tremelo de besprekingen tijdens de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn toegankelijker maken voor de burger”, zegt burgemeester Bert De Wit (CD&V).

Ook om de betrokkenheid van burgers te verhogen, worden de besprekingen van de raden toegankelijk gemaakt via audiostreaming. Gemeenteraden opnemen of streamen lijkt heel praktisch, maar tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de nieuwe Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites. Deze richtlijn bepaalt dat ook mensen met een beperking vlot toegang moeten krijgen tot de gepubliceerde informatie. Zo worden in de loop van het najaar de audiobestanden geïndexeerd per agendapunt of per spreker op de gemeentelijke website gepubliceerd.

De nieuwe apparatuur voor geluidsversterking en -registratie wordt voor het eerst in gebruik genomen tijdens de gemeenteraad van volgende week donderdag.