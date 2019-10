Gemeentepersoneel geeft goed voorbeeld en ruilt drie weken lang de auto in voor een elektrische fiets EDLL

08 oktober 2019

Het gemeentepersoneel van Tremelo doet mee aan de Fietstest. Dat is de mobiliteitscampagne van de provincie Vlaams-Brabant om meer werknemers op de fiets te krijgen. De provincie stelt daarvoor gratis elektrische fietsen ter beschikking. Zo'n 18 gemeentepersoneelsleden van Tremelo ruilen daarom drie weken lang hun auto in voor een elektrische fiets. De gemeente Tremelo wil de komende jaren werk maken van de verbetering van de fietsinfrastructuur. “Daarom moeten we als werkgever het goede voorbeeld geven en medewerkers aanzetten tot duurzaam woon-werkverkeer. Met onze deelname aan de Fietstest geven we onze werknemers een duwtje in de rug om voor korte verplaatsingen de overstap naar de fiets te maken”, klinkt het bij de gemeente.