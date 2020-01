Gemeentelijk zwembad twee dagen gesloten wegens technisch defect EDLL

20 januari 2020

Het gemeentelijk zwembad in de Veldonkstraat in Tremelo is vandaag en morgen uitzonderlijk gesloten wegens een technische storing. Dat laat de gemeente weten. “Wegens een technisch defect is het zwembad vandaag en morgen tijdens de dag gesloten. In de loop van morgenmiddag communiceren we of baantjes trekken tijdens de avondopening opnieuw mogelijk is”, aldus de gemeente Tremelo. Het zwembad zou woensdagochtend om 7u30 terug open gaan.