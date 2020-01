Gemeente zoekt inwoners die recent nieuwe bomen hebben geplant EDLL

23 januari 2020

11u17 0 Tremelo Via het Bomencharter engageert Tremelo zich om 1.500 tot 2.000 nieuwe bomen te planten tegen eind 2024. Daarom doet de gemeente een warme oproep naar haar inwoners om nieuwe bomen te melden die ze sinds 1 januari 2019 hebben geplant.

‘Elke boom telt’, laat de gemeente weten. Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad of gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die tegen de klimaatopwarming wordt gevoerd. Omdat ook Tremelo zich wil engageren om tegen eind 2024 maar liefst 2.000 nieuwe bomen te planten, vraagt ze de hulp van haar inwoners. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 worden opgenomen in de telling. Wie dus recent een nieuwe boom heeft geplant, kan dit melden via www.tremelo.be.

