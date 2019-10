Gemeente verdeelt 100 borden met de boodschap ‘Control Cruiser’ EDLL

02 oktober 2019

15u57 0 Tremelo In oktober start de campagne ‘Control Cruiser’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In plaats van overtreders te berispen, worden voorbeeldige bestuurders bedankt. De gemeente Tremelo ondersteunt de campagne en verdeelt 100 gratis immoborden met de boodschap ‘Control Cruiser’.

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Tremelo blijft er niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen naam: Control Cruiser. Alle Control Cruisers in Vlaanderen zullen in oktober in een grootschalige campagne bedankt worden. Niet alleen met grote borden langs autosnelwegen en gewestwegen, maar ook in de straten waar het er echt toe doet: zoals jouw straat in Tremelo.

De gemeente ondersteunt de campagne en verdeelt daarom 100 immoborden. Inwoners kunnen gratis aan het onthaal van het gemeentehuis een ‘Control Cruiser’ bord afhalen. De bedoeling is om het bord aan een raam aan de straatkant te hangen en zo andere chauffeurs aan te moedigen om zich aan de snelheid te houden.

Wil je nog meer doen? Surf dan naar www.beloofd.be en registreer je belofte om je voortaan altijd aan de snelheid te houden. Met andere woorden: word zelf een Control Cruiser!