Gemeente Tremelo wil urban skatepark uitbouwen voor de jeugd Ideeën mogen doorgespeeld worden naar de gemeente EDLL

25 oktober 2019

16u29 0 Tremelo Goed nieuws voor de jongeren en sportfanaten in Tremelo, want er komt een gloednieuw urban skatepark. Aan de hand van een participatietraject krijgt de jeugd mee inspraak in de uitbouw van het nieuwe sportpark.

Urban sports: bij sommigen doet het een belletje rinkelen, anderen zegt het niet veel. Urban sports is een verzamelnaam voor sport- en bewegingsactiviteiten waarbij sporters hun vaardigheden tonen in een bebouwde omgeving. Denk maar aan een fiets- of skatepark. Maar ook straatvarianten van volkssporten zoals straatvoetbal worden in een urban sports site gespeeld. In veel omliggende steden en gemeenten kunnen jongeren hun sportief ei al kwijt in skateparken. In Tremelo bestaat dat nog niet.

Oppositiepartij Open VLD Tremelo-Baal wil daar verandering in brengen. “We zien in de omliggende gemeenten steeds vaker skateparken en die populariteit neemt elke maand toe”, klinkt het bij de oppositiepartij. “Ook bij onze lokale skaters en andere urban sporters is de vraag naar een park in eigen gemeente groot”, aldus de oppositiepartij. Zo bevestigt ook burgemeester Bert De Wit. “Ik heb de vraag zelf al regelmatig gekregen en merk dat het leeft bij de jongeren. Ze zoeken nu vaak naar plekjes die zich tot urban sport lenen, maar dat zijn plaatsen die daar ofwel niet geschikt voor zijn ofwel gevaarlijk zijn. We moeten daar als gemeente op inspelen”. Een onderdeel van het beleidsplan in Tremelo is vrijetijdsbesteding en meer inzetten op sport en recreatie. “Het skatepark-project werd dan ook unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad”, aldus Bert De Wit.

Jeugd krijgt inspraak

De gemeente zal starten met een participatieproject om de jeugd en lokale urban sporters een stem te geven in de uitbouw van het skatepark. “De gemeente wil vooral luisteren naar de wensen van de jongeren: wat willen jullie? Waar moeten we in investeren? Zij weten dat als de beste. We zullen weldra een oproep lanceren, bijvoorbeeld op sociale media, om met de jeugd daar eens op een plezante manier over te brainstormen”, zegt Bert De Wit.

De gemeente bekijkt sites in zowel Baal als Tremelo die geschikt zijn om als skatepark te dienen. “Het is niet uitgesloten dat we er meerdere realiseren. Wie ideeën heeft voor het nieuwe skatepark, mag die trouwens altijd laten weten”, klinkt het nog bij burgemeester De Wit. In het beste geval hoopt de gemeente tegen volgende zomer een urban skatepark te kunnen aanbieden aan de jeugd.