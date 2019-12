Gemeente Tremelo ontvangt 186.217 euro van Vlaams minister Hilde Crevits voor permanente monitoring van de Laak EDLL

13 december 2019

11u38 0 Tremelo Tremelo heeft van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) 186.217 euro ontvangen om de waterkwaliteit van de Laak permanent te monitoren. De gemeente diende hiervoor een Smart City of Things-project in bij VLAIO. Het doel? De Laak weer watervoerend maken.

Afgelopen week heeft VLAIO - het Agentschap Innoveren en Ondernemen - maar liefst dertien Smart City of Things-projecten goedgekeurd. Via deze projecten kunnen lokale besturen een subsidie krijgen om met innovatieve technieken, zoals met sensoren, camera’s, open data of artificiële intelligentie, het leven in de buurt aangenamer te maken en problemen concreet aan te pakken.

Voor de gemeente Tremelo is de waterkwaliteit en waterstand van de Laak zo'n concrete uitdaging. Ondanks dat de Laak in Tremelo omringd is door prachtig groen, ligt die er toch maar grauw bij. De gemeente diende samen met Begijnendijk en het Vlaams-Brabants steunpunt e-government (VERA) een subsidieaanvraag in voor de uitbouw van een permanente monitoring van de Laak. Dat voorstel werd nu goedgekeurd. De gemeente ontvangt hiervoor zo’n 186.217 euro van Vlaams minister van innovatie, Hilde Crevits (CD&V). “We willen met sensoren of andere slimme meetinstrumenten de waterkwaliteit en het waterniveau van de Laak permanent monitoren. Op basis daarvan kunnen we dan gerichte beleidsacties uitwerken”, zegt Tremelose schepen van milieu Petra Vreys (Groen). “Zo kunnen we veel efficiënter de waterstanden van de Laak opvolgen en gemakkelijker ingrijpen bij wateroverlast- of watertekort. Bovendien kunnen we dan veel sneller vervuilers opsporen en de algemene kwaliteit van het water verbeteren”, aldus schepen Vreys.

De gemeente wil met dit project het watervoerend maken van de Laak in een stroomversnelling krijgen. De eerste metingen zijn voor voorzien voor eind 2021. Ook stad Leuven krijgt subsidies van minister Crevits. Daar zal het nachtlawaai in de Naamsestraat worden aangepakt door middel van real time nudging technieken.