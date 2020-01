Gemeente Tremelo gaat oorlogsgeschiedenis van het dorp in kaart brengen EDLL

30 januari 2020

14u42 0 Tremelo De gemeente Tremelo is op zoek naar verhalen over de oorlogsgeschiedenis van het dorp. De bladzijden over de gebeurtenissen in Tremelo tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn nog vrij leeg en daar wil de gemeente verandering in brengen. Het resultaat van hun onderzoek wordt voorgesteld tijdens het herdenkingsweekend ‘Tremelo bevrijdt’.

Er is al heel wat geschreven over de Tweede Wereldoorlog, maar de bladzijde over de oorlogsgeschiedenis van de gemeente Tremelo is nog vrij leeg. “Voor zover wij weten werd er nog geen gericht onderzoek gevoerd naar de gebeurtenissen in Tremelo tijdens de periode 1940-1945. Er bestaat ook geen lijst van de slachtoffers die er binnen onze dorpsgemeenschap vielen als gevolg van de oorlogsmisdaden”, klinkt het bij de gemeente.

Steeds minder getuigen

Tremelo ziet de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog dan ook als een ideale kans om die lege bladzijde in te vullen en te vervolledigen. Daarvoor doet ze een beroep op iedereen die kan helpen met het project. “De jaren verstrijken en er zijn steeds minder mensen die de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Wie de oorlog nog heeft meegemaakt en zijn of haar herinneringen wil delen, horen we graag”, aldus de Gemeente. Ook familie van slachtoffers, gesneuvelde soldaten of burgerslachtoffers die nog foto’s, documenten of andere informatie hebben, mogen contact opnemen met de gemeente.

De ‘gevulde’ pagina over de oorlogsgeschiedenis in Tremelo wordt voor het eerst voorgesteld tijdens het herdenkingsweekend ‘Tremelo bevrijdt’ van 5 tot 7 juni.