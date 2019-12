Gemeente Tremelo betaalt feesttent zodat nieuwjaarsfuif van zone BRT toch kan doorgaan EDLL

10 december 2019

15u28 0 Tremelo De nieuwjaarsfuif van de zone BRT - Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo - gaat dan toch door dankzij de financiële steun van de gemeente Tremelo. De gemeente neemt de kosten van de verwarmde feesttent op zich, goed voor zo’n 1600 euro. “Zo kan de jeugd toch feest vieren onder de kerktoren”, klinkt het.

Al zo’n tien jaar wordt er in Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo om de beurt een grote nieuwjaarsfuif georganiseerd. De gemeentes bundelen hun krachten samen om overlast bij de politiediensten te beperken. Dit jaar is de gemeente Tremelo voor de derde keer aan zet, maar die organisatie verliep niet van een leien dakje. Ieder jaar tekenen meer dan 1.500 feestvierders present op de nieuwjaarsfuif. Vooral voor de jongeren uit de gemeentes is dit een vaste afspraak om het nieuwe jaar in te zetten. Maar de gemeente Tremelo vond lange tijd geen organisatoren voor de fuif. “Zo'n oudejaarsfuif, daar komt heel wat bij kijken en je moet natuurlijk initiatiefnemers vinden. Maar die waren er niet, dus dan kwam er geen fuif”, zegt burgemeester Bert De Wit (CD&V).

Tijdens de vorige editie van de nieuwjaarsfuif in Tremelo nam de Baalse voetbalclub KFC Baal de organisatie op zich. Wegens financiële overwegingen had de club dit jaar beslist om de fuif niet meer te organiseren. “De voetbalclub zag het niet meer zitten omdat ze vreesden enkel met kosten achter te blijven. We hebben dan gevraagd: waar knelt het schoentje? Vervolgens is in onderling overleg beslist dat de gemeente de tent gaat faciliteren”, aldus de burgemeester. “Als wij niet met hen rond de tafel waren gaan zitten, was er gewoon geen fuif en dat had jammer geweest”, klinkt het nog.

Daarom neemt de gemeente nu zelf de kosten voor de verwarmde feesttent op zich. Goed voor zo’n 1600 euro. De opbrengsten gaan zoals andere jaren naar de organisator, in dit geval dus opnieuw de Baalse voetbalclub. “Nu kan de jeugd oud op nieuw toch inzetten onder de kerktoren”, aldus de burgemeester. Andere verenigingen, die over drie jaar zich aanbieden om de fuif te organiseren in Tremelo, kunnen rekenen op dezelfde voorwaarden.

De organisatie mikt dit jaar op 1000 feestvierders. Meer informatie over de ticketverkoop van de nieuwjaarsfuif vind je op Facebook. De feestvierders kunnen tevens ook gebruik maken van gratis pendelbussen tussen de drie gemeentes van zone BRT.