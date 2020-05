Gemeente neemt extra maatregelen voor dinsdagmarkt EDLL

14 mei 2020

13u23 0 Tremelo Vanaf 18 mei mogen markten opnieuw plaatsvinden onder strikte voorwaarden. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. De gemeente Tremelo werkte een aantal maatregelen uit om de populaire dinsdagmarkt op een veilige manier te organiseren.

Markten mogen maximum 50 kramen tellen en alle marktkramers moeten een mondmasker dragen. De lokale autoriteiten moeten daarnaast een circulatieplan opmaken. Zo klinkt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot de markten. Om de veiligheid op de populaire dinsdagmarkt te garanderen, heeft ook de gemeente Tremelo extra maatregelen genomen.

Zo werd het marktgebied uitgebreid tot het aanpalende Damiaanplein en de Astridstraat. Op die manier staan de kramen ver genoeg uit elkaar. De marktbezoekers moeten zich ook altijd rechts houden. “Ook voor hen raden we mondmaskers aan”, zegt schepen van lokale economie, Petra Vreys (Groen). De juiste richting wordt aangegeven met dranghekken en linten. “Er geldt op het Damiaanplein en in de Astridstraat op dinsdag een parkeerverbod. De gratis parking Vinneweg blijft wel steeds bereikbaar. Voorts hopen we op wat burgerzin. De horeca is nog niet open, dus lang blijven plakken is niet aan de orde”, aldus Vreys. Tremelo verwacht komende dinsdag zo’n 45 marktkramers.