Gemeente lanceert nieuw burgerparticipatieproject ‘Tremelo Troef!’ EDLL

29 augustus 2019

16u43 0 Tremelo De gemeente Tremelo lanceert een nieuw burgerparticipatieplatform ‘Tremelo Troef!’. Het project is gebaseerd op tien thema’s die deel uitmaken van het toekomstig beleidsplan. Maar wat vindt de burger over deze Tremelose beleidsthema’s? Hebben ze een ander idee? De gemeente hoort het graag.

Het gemeentebestuur van Tremelo is druk bezig met het opstellen van het meerjarenplan voor de volgende bestuursperiode. Bruisende buurten, Koning fiets, Groen Groener Groenst, Volop vrije tijd, Kinderen aan de macht, Zorgen voor elkaar, Iedereen kan mee, Ondernemers welkom, Iedereen beslist en Verenigt u: dat zijn de tien speerpunten van het beleidsplan in opmaak. Om meer interactie met haar inwoners te genereren vraagt de gemeente nu meningen en ideeën van burgers over deze beleidsthema’s. “Het is belangrijk dat we weten wat er leeft bij de inwoners en dat de drempel laag is. Burgers kunnen ideeën verzamelen en neerschrijven, zodat die tot bij ons geraken en we hiermee rekening kunnen houden. We hopen ook op nieuwe ideeën waar wij nog niet aan gedacht hadden”, zegt burgemeester Bert De Wit.

Heel ruim

“De tien thema’s zijn heel ruim. Bruisende buurten bijvoorbeeld gaat over het leefbaar zijn van een buurt, maar dat kan ook gaan over speelpleinen of evenementen, verkeersveiligheid, buurtcomités en noem maar op. Het gaat dan echt over de buurt in al zijn facetten”, aldus de burgemeester. Inwoners of gewoon burgers die dagelijks werken, fietsen of wandelen in Tremelo kunnen voortaan hun mening of idee kwijt op de gloednieuwe portaalsite www.tremelotroef.be. Burgers kunnen elkaars ideeën ook lezen en zo ontstaat er ook een wisselwerking. De gemeente zal het platform modereren en de burgers van feedback voorzien. Met de slagzin “jouw mening is onze troef”, wil de gemeente hiermee extra inzetten op meer burgerparticipatie. “We willen veel mensen laten bewegen en samen werk maken van een mooiere en leukere gemeente voor ons allemaal”, klinkt het nog.

Postkaart in infobrochure

Bewoners die geen toegang hebben tot het internet kunnen via een postkaart, die wordt verzonden met het tweemaandelijks infoblad, hun idee of mening kwijt. De ingevulde postkaart moet voor 30 september achtergelaten worden in de ‘Tremelo Troef Bus’ in het gemeentehuis, het sociaal huis of de bib. “Met de postkaarten gaan we ook nog een doelgerichte campagne doen bij de senioren om ook hen over de streep te trekken om hun idee te geven”, aldus Nadia Gijsemans, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Tremelo.

Expo om beleidsthema’s toe te lichten

Op de doorlopende expo in de gang van het gemeentehuis, maar ook in de bib en het sociaal huis, worden de beleidsthema’s nog eens toegelicht. Ter plaatse is er een ideeënbus om opmerkingen of ideeën in achter te laten. Aanstaande zondag zal de expo in het gemeentehuis uitzonderlijk geopend zijn van 11 uur tot 17 uur.

Burgers kunnen nog tot eind september hun ideeën over de beleidsthema’s neerpennen op de nieuwe portaalsite www.tremelotroef.be Ook ideeën over andere topics in de gemeente kan je hierop kwijt.