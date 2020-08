Gemeente geeft ondernemers subsidies om hygiënemaatregelen te bekostigen KAR

31 augustus 2020

16u50 0 Tremelo De gemeente Tremelo gaat subsidies geven aan lokale ondernemers opdat zij hun klanten in een veilige setting kunnen blijven ontvangen.

Lokale ondernemers hebben heel wat inspanningen moeten leveren om de klant op een veilige manier te ontvangen. Handontsmettingsmiddelen, persoonlijk beschermingsmateriaal, signalisatie nam voor velen een hap uit het budget. Met een tussenkomst in de kosten voor deze hygiënemaatregelen wil het lokaal bestuur hen extra ondersteunen.

Er wordt een budget van 15.000 euro ter beschikking gesteld, met een maximum van 250 euro per ondernemer. De gemeenteraad keurde op 27 augustus het subsidiereglement hiervoor goed. Dit reglement bepaalt onder andere de verdeelsleutel, wie recht heeft op de subsidie, welke kosten in aanmerking komen en hoe de aanvraag moet gebeuren. Ondernemers kunnen de bewijzen van de gemaakte kosten tot en met 30 oktober 2020 indienen bij de dienst lokale economie. Dit kan per post, via e-mail aan economie@tremelo.be of via het webformulier.