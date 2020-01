Gemeente gaat blauwe zone invoeren in de handelsstraten EDLL

16 januari 2020

16u26 0 Tremelo Na Haacht wil ook de gemeente Tremelo een blauwe zone invoeren in het centrum. Meer bepaald in de handelsstraten van de gemeente. Daar zal je in de toekomst nog maximaal drie uur mogen parkeren.

“Het besluit is genomen in het beleidsplan, maar we zijn nog volop bezig met de concrete uitwerking ervan”, zegt schepen van verkeer en mobiliteit Nick De Rijck (N-VA). De blauwe zone zou betekenen dat je in de handelsstraten, onder meer aan de Schrieksebaan en het Damiaanplein, nog maximaal drie uur mag parkeren. “We willen met de blauwe zone een onderscheid maken tussen langparkeerders en shoppers. We krijgen veel klachten over langdurige parkeerders in de winkelstraten, terwijl die gratis kunnen parkeren op parking de Vinneweg. Het plan werd ook met de handelaars besproken en ook zij zien een blauwe zone zitten”, aldus de schepen.

Het gemeentebestuur bekijkt momenteel nog hoe ze zo'n blauwe zone concreet kunnen uitwerken. “Gasboetes lijken ons het meest opportuun, maar dat wordt allemaal nog bekeken”, klinkt het. De gemeente hoopt de blauwe zone dit jaar nog in te voeren.