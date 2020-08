Gemeente belt 300 tachtigplussers op tijdens hitte KAR

17 augustus 2020

De gemeente Tremelo heeft tijdens de warme dagen vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid opgebeld. Enkele vrijwilligers contacteerden meer dan 300 tachtigplussers om te polsen hoe het met hen ging. “De telefoontjes werden warm onthaald. Onze ouderen luisterden naar de tips en gaven aan ze ook op te volgen. Met de babbellijn willen we vooral laten weten dat we voor hen klaarstaan. Gelukkig blijkt iedereen goed omringd te zijn door familie, buren en zorgverleners die tijdens warme dagen mee een oogje in het zeil houden”, klinkt het. Wie toch nog hulp nodig heeft kan bellen naar 016/52.54.56 (van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 17 uur) of mailen naar tremelohelpt@tremelo.be.