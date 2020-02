Gemeente annuleert seniorennamiddag wegens technische panne EDLL

10 februari 2020

Storm Ciara heeft gisteren en vannacht op heel wat plaatsen schade aangericht. Van omgewaaide bomen tot technische pannes. In de zaal de Lindebloesem in Tremelo werd de seniorennamiddag zonet door de gemeente geannuleerd. “Tot onze spijt moeten wij jullie meedelen dat onze seniorennamiddag vandaag niet kan plaatsvinden, wegens een technische panne in de zaal”, klinkt het. De Seniorennamiddag ging normaal van start om 14 uur met onder meer een optreden van de Black Rose Country Dancers, maar dit gaat dus niet door. “We nodigen de senioren alvast uit op de nieuwe seniorennamiddag op maandag 9 maart”, aldus de gemeente.