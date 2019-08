Exclusief voor abonnees Gamer Yannick (22) trekt als enige Belg naar Atlanta voor WK Paladins: “Spel al een miljoen keer gespeeld” Esther De Leebeeck

24 augustus 2019

12u00 0 Tremelo De 22-jarige Yannick Heus uit Baal is de laatste maanden helemaal doorgebroken in de gamingsector. Hij is kampioen in het spel Paladins en hij tekende onlangs een contract bij Virtus Pro om in Atlanta aan de slag te gaan als professioneel gamer. Sindsdien is het zijn fulltime job, met een vast loon.

Dag Yannick of beter gezegd gamer Eraze. Vertel eens, wanneer is die interesse in gamen gestart?

Ik zat al van kinds af aan op de computer. In het begin waren dat gemakkelijke spelletjes zoals flipperkast en mijnen vegen (lacht). Vanaf mijn 10 jaar begon ik regelmatiger na school online te gamen. Het begon bij een paar uurtjes, maar omdat ik me zo goed amuseerde, stak ik er meer en meer tijd in. Rond mijn 13 jaar ben ik dan gestart met schietspelletjes en dat is wat ik nu ook speel. Ik gamede gemakkelijk acht uur per dag.

