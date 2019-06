Fredy en Leontine vierden hun 50ste huwelijksverjaardag EDLL

17 juni 2019

Fredy (74) en Leontine (70) vierden onlangs hun gouden bruiloft. Ze werden door de gemeente Tremelo in de bloemetjes gezet. Het koppel leerde elkaar kennen in het café van de ouders van Leontine in Ramsel. “Hij kwam daar langs als klant en zo hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Hij had mijn fiets geleend, maar de volgende dag gaf hij die terug zonder zadel. Dat is me altijd bijgebleven”, klinkt het bij Leontine. Samen hebben ze drie dochters en een kleindochter. Leontine was altijd huisvrouw en Fredy werkte jarenlang als schilder. In hun vrije tijd gaat het koppel nog af en toe op reis naar de Moezel.