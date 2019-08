Frans blaast 100 kaarsjes uit: “Het geheim? Gewoon altijd rustig blijven” EDLL

22 augustus 2019

14u47 0 Tremelo Frans Versteeven mocht vandaag 100 kaarsjes uitblazen in het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. De eeuweling werd door vrienden, familie, het gemeentebestuur van Tremelo en het personeel van het WZC Damiaan in de bloemetjes gezet.

Frans is opgegroeid in een gezin van groenteboeren. Zo vertelde hij dat zijn moeder op 11-jarige leeftijd al met paard en kar naar de markt reed om groenten te verkopen. De eeuweling ging tot zijn 14 jaar naar school. Nadien ging Frans aan de slag in de meubelfabriek van zijn nonkel, waar ze stoelen en zetels maakten. Meubels kon hij duidelijk niet loslaten, want tot aan zijn pensioen werkte hij in de meubelbranche in Mechelen. Op zijn 22ste trouwde Frans met zijn grote liefde Irène. Samen kregen ze één dochter, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De eeuweling ging heel graag op vakantie, vooral dan met de caravan naar het Gardameer. Die momenten ontroeren hem nog steeds. De 100-jarige houdt nog van wandelen en een spelletje kaarten met vrienden. Tot zijn 97 jaar woonde hij nog alleen. Het geheim van 100 jaar worden? Dat is volgens Frans ‘gewoon altijd rustig blijven’. De eeuweling kreeg allerlei lekkernijen en tal van felicitaties van zijn ‘sjoekes’ en ‘suskes’ in het woonzorgcentrum.