Frans (87) woonde 20 jaar in hoevewoning die dinsdag afbrandde: “Dit doet pijn” ADPW

07 augustus 2019

14u10 0

Op de Schrieksebaan in het centrum van Tremelo begon dinsdagavond omstreeks 19.10 uur een oude hoevewoning te branden. De woning, gelegen naast de Berkenboslaan, stond al minstens een jaar leeg. Frans Goossens (87) verkocht de woning en ging wat verder bij zijn dochter wonen. “Om een onbekende reden is de woning beginnen branden. Mijn schoonzoon en ik hebben nog geprobeerd om langs de achterzijde van onze nabijgelegen woning te bussen, maar dat hielp niet. Daarop werden wij naar het ziekenhuis gevoerd. Ze vonden dat wij te veel rook hadden ingeademd.”

Een dag later is Frans weer zo fit als wat. Maar wat dinsdagavond gebeurde, pikt wel. “Ik heb toch zo’n twintig jaar in dat pand gewoond. Dat de oude boerderij is afgebrand, doet toch pijn. Maar ik wil de brandweer bedanken, zij konden erger voorkomen”, zegt Frans, die al zijn hele leven in Tremelo woont.

Hoe de brand precies is ontstaan, is vooralsnog niet duidelijk. De brand ontstond beneden in de woning, maar het vuur vond al snel zijn weg naar boven. De Leuvense en de Aarschotse brandweer konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het pand zal wellicht onbewoonbaar verklaard worden. Voorlopig mag niemand het pand betreden, aangezien er instortingsgevaar is.