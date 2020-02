Fotoreportage. Baal is fier op kersverse wereldkampioen Thibau Nys Verschillende inwoners hijsen daarom de Belgische vlag EDLL

03 februari 2020

12u11 1 Tremelo De 17-jarige veldrijder Thibau Nys is zondag in Dübendorf gekroond tot wereldkampioen bij de junioren. Dat de inwoners van Baal trots zijn op hun wereldkampioen tonen ze door de Belgische vlag te hijsen.

De jonge ‘kannibaal’ uit Baal heeft er een fenomenaal seizoen op zitten. Hij won zowat elke wedstrijd waaraan hij deelnam. Europees kampioen, Belgisch kampioen, winnaar van de Wereldbeker en nu dus ook wereldkampioen. De jonge veldrijder uit Baal heeft alle truien in zijn bezit. Naar goede gewoonte krijgt Thibau een gepast overwinningsfeestje in het dorp. Maar omdat de veldrijder zondag nog niet terug in het land was, wordt dat feestje uitgesteld naar volgend weekend. Dat heeft zijn supportersclub laten weten. Daarom hebben verschillende inwoners van Baal de Belgische vlag opgehangen om hun trots te uiten voor de kersverse wereldkampioen. Ook het huis van de jonge ‘kannibaal’ werd opmerkelijk versierd. Bekijk onze fotoreportage hieronder.