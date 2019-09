Florentine Van Espen (85) is nieuwe ereburger van Tremelo: “Het eerste wat ik 56 jaar geleden gedaan heb? Een waterput gebouwd in Burkina Faso” EDLL

17u31 0 Tremelo Florentine Van Espen (85) is door het gemeentebestuur van Tremelo gehuldigd als nieuwe ereburger. In 1963 vertrok de Tremelose verpleegster voor het eerst naar Garango in Burkina Faso om mensen in nood te helpen. Sindsdien is ze er nooit meer weggegaan. De vrouw is ondertussen een echte Afrikaanse en zet zich al meer dan 55 jaar in voor de plaatselijke bevolking.

In 1963 vertrok pas afgestudeerde verpleegster Florentine naar Garango in Burkina Faso voor ontwikkelingswerk. Ze ging er aan de slag in een scholengemeenschap en zou er drie jaar blijven. Het werd haar levenswerk. Meer dan 55 jaar later zet ze zich nog steeds in voor de plaatselijke bevolking. “Het allereerste wat ik gedaan heb? Een waterput gemaakt om de bevolking van water te voorzien”, zegt Florentine. Geïnspireerd door dorpsgenoot Pater Damiaan, richtte Florentine vervolgens een huishoudschool op voor meisjes. De meisjes uit Garango krijgen er opleidingen en geld beheren, maar ook hygiëne en seksuele voorlichting. Florentine stond later mee aan de wieg van een ziekenhuis met kraamafdeling, een weeshuis met ondertussen meer dan 200 meters en peter en aan de oprichting van verschillende lagere scholen in de regio.

Computerschool

Omdat Garango de digitale trein niet mocht missen, bouwde Florentine ook een computerschool. “Ze moeten zelf leren ontwikkelen en hun eigen land laten groeien”, voegt Florentine nog toe. “Het is eigenlijk als een mooi huishouden: je begint met de mensen te leren kennen en hen graag te zien. Nadien geef je hen opleidingen en ontstaan er nieuwe projecten. Maar het belangrijkste is erin te geloven. Dan is het een bijzonder plezier. De mensen weten nu dat ik één van hen ben”, aldus Florentine.

Tijdens de heiligverklaring van Pater Damiaan in 2009 heeft de vrouw een middelbare school opgericht: Lycée Saint Damien de Garango. Aan de school wappert nu nog steeds de vlag ‘Damiaan inspireert’. Vlakbij loopt er zelfs een straat die de naam ‘Rue Florentina Van Espen’ draagt. Nu, meer dan 55 jaar later, bouwt de Tremelose verpleegster nog dagelijks verder aan degelijk onderwijs en gezondheidszorg in de regio van Burkina Faso. “De mensen liefhebben is mijn werk”, aldus de 85-jarige. “Ik wil zolang mogelijk iedereen daar nog helpen”, klinkt het nog bij Florentine. “Al mijn vrienden en familie zitten mee achter alles wat ik verwezenlijkt heb. Die mensen zijn eigenlijk samen met mij ereburgers, want alleen had ik het niet gekund”, aldus Florentine. Op 2 oktober vertrekt de 85-jarige terug naar Burkina Faso.

Op vrijdag 20 september organiseert het harmonieorkest Sonora uit Tremelo nog een benefietconcert ter ere van Florentine. Je kan ter plaatse een vrijwillige bijdrage geven aan het Garango Fonds, de vereniging die het ontwikkelingswerk van de nieuwe ereburger steunt.