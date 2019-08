Fietser naar Imeldaziekenhuis overgebracht na aanrijding ADPW

08 augustus 2019

Op de kruispunt van de Rozenlaan en de Heistraat in Baal is dinsdag een 29-jarige fietser uit Tremelo gewond geraakt na een aanrijding met een wagen. De fietser werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht met een wonde aan het rechterbeen. De 70-jarige bestuurder van de wagen bleef ongedeerd.