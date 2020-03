Eten afhalen? Bij deze restaurants in Tremelo kan je terecht EDLL

25 maart 2020

19u09 0 Tremelo Ook in Tremelo zetten de horeca en handelszaken een aantal initiatieven op touw door de coronacrisis. Van afhaalmaaltijden, leveringen aan huis tot speciale promoties. Hieronder vind je een overzicht van waar je in Tremelo al zeker terechtkan voor een afhaalmaaltijd.

Allereerst: de frituren, snackbars en broodjeszaken zijn nog steeds open. Je mag er niet ter plaatse eten, maar afhalen blijft mogelijk. Mits de nodige afstand te bewaren. Bij Frit Fan kan je voortaan ook online een bestelling plaatsen. De frietjes worden zelfs aan huis geleverd. Online bestellen kan van woensdag tot zondag vanaf 15u30.

De volgende restaurants bieden afhaalgerechten aan en sommigen doen zelfs aan thuislevering. Bij Baan Thai en Na Siam kunnen Thaise gerechten afgehaald worden. Bij Time Tremelo kan je dan weer van maandag tot zondag allerlei warme en koude tapa’s afhalen. Bestellen moet wel de dag voordien voor 20 uur. Afhalen is dagelijks mogelijk tussen 16 uur en 18 uur. Op 12 april heeft Time Tremelo zelfs een speciale paasbrunch op het afhaalmenu staan. Pizza’s of pitta’s zijn dan weer verkrijgbaar bij Pitta Pizza Primo en worden thuis geleverd. Bestellen doe je online.

Wie zin heeft in cocktail van kreeft, zeebaarsfilet of varkenshaasje moet bij huiskamerrestaurant Postelein zijn. Huischef Yoeri biedt iedere maandag een nieuw menu aan. Alle gerechten en de suggesties zijn apart verkrijgbaar. Maar wie kiest voor een volledig menu krijgt er gratis aardbeien Romanoff bij. Bestellen kan door een mailtje te sturen of te bellen. Dit moet wel een dag op voorhand en voor 20 uur. Het Keerbergse restaurant doet 7 op 7 aan take-away en levert in Tremelo gratis aan huis.

Zin in een dessert? Snoeptaarten of chocolade giftmanden? Daarvoor moet je bij Sweetylicious zijn. Thuislevering is mogelijk op vrijdag. Bestellen kan via Facebook.