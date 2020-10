Erfgoedcafé gaat 17 oktober door in zaal Lindebloesem JSL

14u36 0 Tremelo Ben je een erfgoedfanaat? Of ben je benieuwd naar het culturele erfgoed in Tremelo? Dan is er goed nieuws. Op zaterdag 17 oktober, van 18.30 tot 20.00 uur, vindt het het Erfgoedcafé plaats in Tremelo. Daar kan je mee vorm geven aan het erfgoedbeleid in de gemeente.

Vanaf dit jaar kan Tremelo zich een onroerenderfgoedgemeente noemen. “Tijdens het Erfgoedcafé ontdek je wat deze benaming nu precies betekent”, klinkt het bij de organisatie. “Sta je te popelen om ons erfgoed mee te onderzoeken en meer in de kijker te zetten? Dan werk je vast graag mee rond deze boeiende thema’s in de nieuwe Erfgoedraad. Ook kom je meer te weten over onze samenwerking met WinAr, intergemeentelijke erfgoeddienst. Verzeker je van een plaatsje én schrijf je hier in voor het Erfgoedcafé. Let op: de plaatsen zijn beperkt.”