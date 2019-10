Enige café in Baal ‘Hand in Hand’ heropent met nieuwe uitbater EDLL

07 oktober 2019

17u11 0 Tremelo Er is opnieuw leven in Baal! Naast een nieuwe bankautomaat is er nu ook terug een café. David Geeraerts (41) neemt de fakkel over als cafébaas en heropent ‘Hand in Hand’. Het dorpscafé was jarenlang de thuisbasis voor de supporters van Sven Nys.

Het leek een tijdje niet zo goed te gaan met het sociaal leven in Baal. Ronny Mattheus sloot begin januari de deuren van het laatste café ‘Hand in Hand’ in Baal centrum. Hij koos ervoor om pinten te gaan tappen in buurdorp Begijnendijk. Ook de laatste bankautomaat werd eind juli weggehaald. Maar dat is nu verleden tijd. “Baal leeft”, klinkt het bij burgemeester Bert De Wit. Crelan heeft een nieuwe bankautomaat geïnstalleerd aan het voormalig Fortis-kantoor en ook volkscafé ‘Hand in Hand’ is na 9 maanden opnieuw open. Goed nieuws dus, voor de Balenaren.

David Geeraerts (41) uit buurgemeente Betekom is de nieuwe uitbater van café ‘Hand in Hand’. “Ik heb als bewakingsagent, portier en bodyguard gewerkt, maar nog nooit als cafébaas”, lacht David. “Maar vanaf de zijlijn kwam ik wel altijd in contact met horeca. Ik kwam hier vroeger geregeld als klant een pint drinken en naar de sport kijken en dat was altijd plezant. Op een gegeven moment stopt dat dan. Je hoort van uw vrienden dat Baal een dode gemeente wordt omdat er alleen nog maar een bakker en buurtwinkel te vinden is. Dat is jammer want Baal heeft een zeer goed verenigingsleven en dat zorgt op zijn beurt voor een sociaal leven. Dan ben ik het financieel plaatje gaan bekijken en heb ik beslist om de zaak over te nemen”, aldus David. Afgelopen weekend opende David de deuren.

Terug naar zoals het vroeger was

“Ik wil dat ‘Hand in Hand’ opnieuw een dorpscafé wordt waar iedereen zijn ‘goesting’ vindt en mensen met eender welke reden naartoe komen. Het moet terug zijn zoals het vroeger was”, aldus de nieuwe uitbater. “Ik zie veel potentieel en mogelijkheden in het café en dat is niet omdat we het enige café in Baal zijn, maar omdat het echt nog leeft”, zegt David. Hij wil dat het café toegankelijk is voor voor jong en oud. “Gisteren zaten hier jongens van de chiro, maar ook een groepje vriendinnen die een koffie kwamen drinken. Iets verder zat dan een ouder koppel en ook enkele wielertoeristen. Zo'n volkscafé zorgt voor een divers publiek”, aldus David. In de toekomst kan je bij café ‘Hand in Hand’ ook terecht voor een snelle lunch of voor een vergadering in de nieuwe vergaderzaal. Het interieur met de houten toog werd grotendeels behouden, al zijn de groene en blauwe muren wel verleden tijd.