Els Smits (47) opent kledingwinkel Butik Dinamik EDLL

13 februari 2020

18u33 0 Tremelo Onderneemster Els Smits (47) opent zaterdag haar eigen kledingzaak Butik Dinamik in het centrum van Tremelo. “Een kledingzaak voor dames met de focus op Scandinavische mode”, klinkt het.

Onderneemster Els Smits is geen onbekende in de regio. Toen ze 25 jaar was opende ze haar eigen lingeriewinkel Transparant in Keerbergen. Die breidde na een jaar al uit naar een groter pand in Bonheiden. Maar na 15 jaar kwam aan het lingerieverhaal een einde: “De situatie ging niet meer met mijn gezin. Mijn echtgenoot werkte ook als zelfstandige in de bouw en klopte heel wat uren. Wij stonden eigenlijk op scheiden, terwijl er nog wel veel liefde was. Maar met drie jonge kinderen moest er iets veranderen. Ik verkocht uiteindelijk mijn lingeriezaak en koos bewust voor mijn gezin”, vertelt Els. Ze bleef acht jaar thuis om voor de kinderen te zorgen. “Dat waren geen evidente jaren. Ik was gewend om altijd veel sociaal contact te hebben en dat viel toen helemaal weg”, zegt de Tremelose.

De kinderen zijn een stuk ouder en mijn man zei: wordt het geen tijd dat je terug iets gaat doen? Ik heb niet lang getwijfeld Zaakvoerder Els Smits (47)

Van Antwerpen naar Tremelo

Zo’n anderhalf jaar geleden is de droom voor een eigen zaak opnieuw beginnen borrelen bij Els. “De kinderen zijn een stuk ouder en mijn man zei: wordt het geen tijd dat je terug iets gaat doen? Ik heb niet lang getwijfeld”, aldus Els, die met haar gezin in Tremelo woont. De onderneemster volgde intussen een stijlcursus en een cursus kleurcoaching en imagocoaching. “Ik heb mijn oudste dochter van 17 jaar ook weggesnoept bij het Kruidvat. Zij komt als studente nu bij mij werken”, lacht Els. Het resultaat is Butik Dinamik. “Een kledingzaak voor dames met de focus op alledaagse Scandinavische mode. Ik volg uiteraard de trends, dus over drie jaar kan het evengoed Italiaanse mode zijn”, zegt Els. In Butik Dinamik zal je naast dameskleren ook accessoires, handtassen en schoenen vinden. “Ik ga aankopen in Antwerpen en wil die mode proberen te vertalen naar een dorp als Tremelo”.

Workshops en privé shopping

De Tremelose onderneemster zal ook geregeld workshops organiseren om mensen samen te brengen. “Sociaal contact met de klanten is het belangrijkste”, vertelt ze. De eerste workshop in de agenda is er eentje over make-up en schoonheidsverzorging. Butik Dinamik opent zaterdag de deuren in de Grote Bollostraat in Tremelo, waar voordien de apotheker gevestigd was.

De nieuwe kledingzaak is dagelijks open van dinsdag tot zaterdag. “Op maandag zijn we gesloten, maar ik zal wel geregeld op zondag de deuren openen. Klanten houden daarvoor best de sociale media in het oog. Wie interesse heeft in een privé-shopping kan dat ook altijd reserveren”, voegt Els er nog aan toe.