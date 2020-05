Eikenprocessierupsen gesignaleerd rond Balenberg en Parkheide EDLL

28 mei 2020

Tremelo waarschuwt voor eikenprocessierupsen rond de Balenberg en in Parkheide. De gemeente gaat nu extra middelen inzetten om plaatsen waar veel wandelaars, fietsers of spelende kinderen samenkomen, te controleren en verdere overlast te beperken. De gemeentediensten willen er nog op wijzen dat je ook als burger meldingsplicht hebt. Wie een haard heeft gezien, moet dit laten weten de milieudienst of via het digitaal meldpunt

Ben je in contact gekomen met brandharen? Volg dan even deze tips:

- Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen.

- Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Niet krabben of wrijven.

- Was kledij zorgvuldig en op hoge temperatuur.

- Raadpleeg in geval van twijfel je huisarts.