Een aaitje voor Otis van élke senior: knuffelkar brengt hondje op gelijke hoogte met gasten De Sleutelbloem Esther De Leebeeck

17 januari 2020

15u19 0 Tremelo Het dagcentrum De Sleutelbloem in Ninde heeft een eigen knuffelkar ontworpen. En dat deden ze niet zomaar. Al vier jaar lang is hondje Otis een belangrijk familielied voor de gasten van het verzorgingscentrum. Maar Otis werd steeds groter en zwaarder waardoor minder mobiele mensen het hondje moeilijker konden aaien. De knuffelkar is dé oplossing.

Otis, een Japanse spits, is niet meer weg te denken uit het dagverzorgingscentrum De Sleutelbloem in Ninde. Het team van De Sleutelbloem, allemaal dierenvrienden, kwam zo’n vier jaar geleden op het idee om een gezelschapshond in huis te nemen. En dat sloeg duidelijk aan. “Otis is van ontelbare waarde. Dieren hebben echt een impact op mensen. Het lost verdriet op en is een dagelijks gespreksonderwerp. Als je ziet hoe gelukkig sommige bejaarden worden als ze met Otis kunnen gaan wandelen of hem verzorgen, dat is ongelofelijk mooi om te zien”, zegt Denise Van Bael van De Sleutelbloem. Maar Otis werd al snel te groot en te zwaar om op de schoot te nemen en te klein om vanuit een stoel te aaien. Vooral de minder mobiele mensen misten direct contact met de hond.

Daarom ontwierp Denise samen met haar broer Jan een knuffelkar. “Mijn broer heeft een klein tafeltje, met een zetel en wieltjes, omgebouwd tot een knuffelkar die je over een (rol)-stoel kan schuiven. Op die manier komt Otis perfect op arm- en ooghoogte van de mensen. Nu kunnen alle gasten terug dicht bij onze hond”, zegt Denise. Zij werkte de knuffelkar af met zachte stoffen. Maar de knuffelkar heeft nog meer potentieel volgens Denise. “In ons dagcentrum zijn er dementerenden en daarom hebben we aan de knuffelkar speeltjes en muziek verbonden. Het kan maar helpen om herinneringen terug te brengen”, besluit Denise. De gasten van het dagcentrum zijn alleszins in de wolken met dit initiatief. En Otis? Die geniet maar al te graag van wat extra aandacht.