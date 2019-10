Duiker die vorige maand stierf in Duits meer is 39-jarige Tremelonaar Kim Aerts

18 oktober 2019

Twee weken voor zijn veertigste verjaardag is Bert Faes op 28 september tijdens een duiktrip om het leven gekomen in het Duitse Hemmoor. Faes kwam in de problemen in de Kreidesee, een meer ten noorden van Hamburg. Volgens de plaatselijke politie was hij aan het duiken met twee andere mannen. Die werden nog gealarmeerd dat hun duikmakker in de problemen zat. Ze konden hem nog naar het oppervlak brengen, maar toen bleek de man niet meer te redden. Faes laat twee dochtertjes na. “Het is allemaal heel snel gegaan”, reageert de moeder van de twee meisjes. Het duurde een tijdje vooraleer Faes werd gerepatrieerd van Duitsland naar hier. Hij was in Duitsland met de Mechelse duikschool Diveadventures. “Zelf kunnen wij daar niet veel over kwijt. Volgens onze informatie zou er een medische oorzaak zijn”, klinkt het bij de duikschool. De Tremelonaar wordt zaterdag begraven in crematorium Hofheide in Nieuwrode.

