Drie scholen uit Tremelo en Keerbergen ontvangen extra geld om cultuur naar de klas te halen EDLL

04 februari 2020

14u34 0 Tremelo Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft 14 scholen in Vlaams-Brabant financiële steun voor meer cultuur in de klas. Zo kunnen leerkrachten samen met kunstenaars creatieve projecten organiseren. De Damiaanschool in Tremelo, GO! basisschool Atheneum en de vrije basisschool Sint-Michiel in Keerbergen ontvangen ieder een steunbedrag tot 2.000 euro.

Een voorleesproject, een cursus slam-poëzie of in de klas aan de slag gaan met een schrijver of kunstenaar: dankzij het dynamoPROJECT kunnen heel wat Vlaams-Brabantse leerlingen proeven van een beetje meer cultuur. “Niet elke leerling gaat met de ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas. De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug”, zegt Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Daarom geeft de minister aan 14 scholen in Vlaams-Brabant een steunbedrag tot 2.000 euro. Het gaat om meerdaagse, creatieve klasprojecten waarbij leerkrachten samenwerken met een of meerdere culturele partners. In onze regio mogen de Damiaanschool in Tremelo, GO! basisschool Atheneum en de vrije basisschool Sint-Michiel in Keerbergen ieder zo'n steunbedrag ontvangen.

De Vrije Basisschool voor buitengewoon onderwijs in Tremelo krijgt de extra financiële steun voor hun project ‘Beweeg je verhaal!’. De basisschool Atheneum in Keerbergen ontvangt het steunbedrag voor hun cultureel project ‘We zingen de basisschool uit: het journaal’. De vrije basisschool Sint-Michiel in Keerbergen kan het steunbedrag dan weer gebruiken voor hun project ‘50 tinten groen’.