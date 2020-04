Doek valt over Baal Beach EDLL

29 april 2020

11u02 0 Tremelo De organisatoren van Baal Beach hebben hun vijfdaags evenement in het midden van de zomer afgelast.

Ook al is er nog geen duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad omtrent kleinschaligere evenementen in de zomervakantie, toch hebben de organisatoren van Baal Beach hun vijfdaags evenement zopas afgelast. De volleybalcompetitie en het strandfeest zouden normaal starten op 29 juli. “Met spijt in het hart kondigen we aan dat het voor het eerst in 21 jaar een zomer zonder beachvolleybal en strandfeest zal zijn in Baal. Achter de schermen werd er al hard gewerkt, maar de plannen zullen we veilig opbergen tot de zomer van 2021. Met de huidige situatie en maatregelen in het achterhoofd zou het onverantwoord zijn om een evenement, waar zo veel sporters en feestvierders samenkomen te organiseren”, klinkt het bij de organisatie. Ze voegen er meteen aan toe dat ze er volgend jaar met nieuwe energie terug zullen staan.