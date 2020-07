Directie sluit coronavrij woonzorgcentrum opnieuw hermetisch af en verstrengt bezoekregeling: “Sommige bezoekers gedragen zich als beesten” Kim Aerts

09 juli 2020

15u12 0 Tremelo Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo heeft de bezoekregeling voor het rusthuis opnieuw verstrengd, nadat afgelopen weekend verschillende bezoekersgroepjes veel te laks omgingen met de coronamaatregelen. “Sommigen hebben we gewoonweg de deur moeten wijzen”, zegt directeur Yves Minnoye.

Afgelopen weekend hebben enkele bezoekers in het woonzorgcentrum het veel te bont gemaakt. Verschillende regels werden met de voeten getreden, toen ze familieleden kwamen bezoeken.

“Over sommigen kan ik niets anders zeggen dan dat ze zich gedroegen als wilde beesten”, zit de directeur met de zaak verveeld. “Sommigen hebben we moeten onderscheppen en de deur moeten wijzen. Dan reageerde men met verbale agressie. Terwijl die mensen probeerden binnen te komen via andere wegen, deuren probeerden te forceren en zonder registratie trachten binnen te komen. We doen het maximale om iedereen opnieuw te verenigen met zijn familie, maar aan zulke toestanden moet paal en perk worden gesteld. En begrijp me niet verkeerd, het gaat hier om een minderheid. Om tien personen over drie à vier bezoekersgroepen”, zegt Minnoye.

In het woonzorgcentrum, het grootste van het land, verblijven zo'n 450 ouderen. “We kunnen niet anders dan alles terug hermetisch afsluiten en mensen moeten opnieuw reserveren als ze familie in het weekend willen bezoeken. We hebben een vlekkeloos parcours afgelegd. Het zou jammer zijn als nu wel iemand besmet zou raken”, besluit de directeur.