Dinsdagmarkt opnieuw bereikbaar via verschillende toegangswegen EDLL

25 mei 2020

17u25 2 Tremelo Na een vlotte heropstart van de dinsdagmarkt vorig week, heeft de gemeente Tremelo beslist om de proefopstelling bij te sturen. Bezoekers kunnen de markt opnieuw langs verschillende toegangswegen betreden en moeten niet verplicht via de Astridstraat.

De eerste marktdag vorige week dinsdag is goed verlopen in Tremelo. Daarom heeft het gemeentebestuur de proefopstelling nu bijgestuurd. Zo zullen de verschillende toegangswegen naar de markt openblijven en is het niet langer verplicht om de markt via de Astridstraat te betreden. Op de markt zelf blijft wel eenrichtingsverkeer gelden. Om het aantal marktbezoekers te tellen en een vlotte doorstroming te bewaken, wordt een controlepost voorzien ter hoogte van de Kerkstraat. Aan deze controlepost kan elke bezoeker even de handen ontsmetten.

Tijdens de publieke markt zullen de kramen verder uit elkaar staan. De gemeentelijke marktcoördinator zal samen met de politie aanwezig zijn om de correcte uitvoering van deze maatregelen te verzekeren.

Onderstaande richtlijnen blijven van kracht:

- Kom alleen

- Respecteer de fysieke afstand (1,5 m)

- Betaal waar mogelijk elektronisch

- Een mondmasker is aanbevolen

- Hou rekening met de omleiding van De Lijn.