Dealers riskeren tot vijftien maanden cel KAR

13 augustus 2020

18u33 0

Twee dealers en een afnemer riskeren tot 15 maanden cel voor het bezit van cannabis. A.C. (23) en K.V.E. (25) liepen tijdens een politiecontrole tegen de lamp op 17 oktober 2018. In de auto van C. trof men cash geld en cannabis aan. Tijdens een huiszoeking werd bij C. nog meer wiet in een diepvrieszak en meer dan 10.000 euro cash gevonden. Hij dealde lange tijd toen hij thuis zat na een werkongeval. De cannabis kocht hij in grotere hoeveelheden aan bij D.V.N. Hij riskeert vijftien maanden cel voor het dealen en C. een jaar gevangenisstraf. Voor V.E. werd enkel het drugsbezit weerhouden. Voor hem werd drie maanden cel geëist. Ieder riskeren ze nog wel een boete van 8.000 euro. Vonnis in september.