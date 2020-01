De stemmen zijn geteld: The Radar Station is De Nieuwe Lichting van 2020 EDLL

31 januari 2020

11u34 2 Tremelo The Radar Station werd verkozen tot De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Met het nummer ‘Subtle Science’ werd de vierkoppige band met Tremelose roots uit exact 999 inzendingen geselecteerd. Zij winnen nu een jaar lang muzikale ondersteuning op maat en radiotijd op Studio Brussel.

Ieder jaar gaat radiozender Studio Brussel op zoek naar nieuw muzikaal talent. Drie bands of artiesten worden dan gekroond tot ‘De Nieuwe Lichting’. Dit jaar mag The Radar Station, een band met Tremelose roots, Samen met Sunday Rose en Crooked Steps zich De Nieuwe Lichting van 2020 noemen. The Radar Station, onder de inwoners eerder gekend als de Tremelose band Barefoot And The Shoes, won met het nummer ‘Subtle Science’. De band zal nu een jaar lang gedraaid worden op studio Brussel en krijgt professionele Trix-begeleiding op maat. “Wij moeten dit eerst even laten bezinken, maar dikke merci aan iedereen die gestemd heeft”, klinkt het in een eerste reactie bij de band. Subtle Science van The Radar Station kan hier beluisteren.