De lockdown van het gezin Niels Albert: “We genieten samen van onze dochter Alexine”

Tremelo

Door de coronamaatregelen valt het werkleven van heel wat mensen volledig stil. Bij voormalig veldrijder Niels Albert en zijn gezin is dat niet anders. Niels baat samen met zijn vriendin Valeska Van den Broecke de ‘Niels Albert Bike Store’ uit in Tremelo. Maar door de coronacrisis is hun fietswinkel nu al een drietal weken gesloten. Zoals verwacht, houdt het gezin zich vooral sportief bezig en gaat hun aandacht volledig naar dochtertje Alexine. “We genieten echt van haar”, zegt het koppel uit Tremelo. Het overzicht van hoe bekend Vlaams-Brabant de lockdown beleeft, vind je hier