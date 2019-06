De bib in Tremelo wil een spelotheek oprichten en doet oproep aan inwoners om gezelschapsspelletjes te schenken EDLL

19u30 0 Tremelo De bibliotheek van Tremelo wil in de toekomst een spelotheek starten. Ze doet daarom een warme oproep aan inwoners om gezelschapsspelletjes te schenken aan de bib.

Gezelschapsspelletjes en puzzels zullen in de toekomst ook uitgeleend kunnen worden in de bib, net zoals boeken. De bib wil haar collectie uitbreiden en oude spelletjes van bijvoorbeeld inwoners een tweede leven schenken. Daarom doet de Tremelose bib een warme oproep aan mensen van Tremelo en daarbuiten om puzzels of gezelschapsspelletjes die niet meer worden gebruikt, maar nog in goede staat zijn, in te leveren. Bibliotheek-medewerker Vincent Buelens heeft het project uitgewerkt. “Er is bijvoorbeeld net een paardenspel binnen gebracht. Het spel is nog volledig in orde en kan gebruikt worden. Alle gezelschapsspelletjes gaan we dan inventariseren en nadien uitlenen”, aldus Vincent Buelens. Nadien zullen er eveneens andere en nieuwe spelen aangekocht worden bij de lokale handelaars. Het initiatief komt van de bibliotheek zelf.