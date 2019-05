De beiaard van de Sint-Annakerk beklimmen? Dat kan op Open Kerkendag! EDLL

24 mei 2019

16u00 0 Tremelo De gemeente Tremelo neemt, samen met Cultuurraad Tremelo en de Tremelose parochies, deel aan Open Kerkendag op zondag 2 juni. Dit jaar wordt de Sint-Annakerk van Baal opengesteld voor het publiek en wordt er alles verteld over de geschiedenis en bezienswaardigheden, met een unieke blik op de beiaard.

De kerk van Baal is het icoon van het dorp, dat een grote rol speelde in de parochie. De beiaard, een zeldzaamheid voor een parochiekerk, werd in 1894 aan de kerk geschonken door de klokkengieter en torenuurwerkmaker Edward Michiel, afkomstig uit Baal. De 13 klokken dragen de namen van zijn kinderen en kleinkinderen. Tijdens Open Kerkendag krijg je de kans om de beiaard te beklimmen. Die telt ongeveer 102 trappen. Eens boven heb je zicht op de Balenberg, Wezemaal en als het weer mee zit zelfs op het Atomium.

“De beiaard is een fantastisch gegeven in ons dorp. Het is voor de dorpelingen uniek om op een plaats te komen die normaal niet opengesteld is voor het publiek. Ze krijgen op die manier een andere kijk op het gebouw en de rijke geschiedenis ervan”, aldus burgemeester Bert De Wit.

Het is tevens vijf jaar geleden dat de Sint-Annakerk in Baal haar deuren open zette voor het grote publiek. Tijdens Open Kerkendag wordt er telkens een andere kerk in de kijker gezet. Volgend jaar zullen de deuren dus ofwel van de kerk in Tremelo openstaan ofwel van de kerk in Linden. Naar aanleiding van het evenement wordt er ook een heruitgave gedrukt van de brochure ‘100 jaar Sint-Annakerk Baal’, identiek zoals Jan Van Dijck die schreef, op enkele nieuwe foto’s na.

De vele bijzonderheden, het orgel en de beiaard van de Sint-Annakerk ontdek je verder tijdens de gratis Open Kerkendag op zondag 2 juni van 10 uur tot 17 uur. Het gedetailleerde programma vind je hieronder:

08:00 - 10:00: Ochtendwandeling “de legende van het gezonken klokske” (6km)

10:00 - 11:30: Erfgoedwandeling langs kapellen, klooster en pastorij (2,5km)

10:00 - 17:00: Rondleiding in de kerk - doorlopend

10:00 - 17:00: Bezoek aan de beiaard en het orgel - doorlopend

10:00 - 17:00: expo “processies in Baal” - met film uit 1953 - doorlopend

15:00 - 15:30: Orgelconcert door Koen Van Damme