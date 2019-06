Damiaanschool in Tremelo neemt opnieuw deel aan Rode Neuzendag: “Wij zijn een school met een groot hart” EDLL

19 juni 2019

16u30 0 Tremelo De Damiaanschool in Tremelo neemt opnieuw deel aan Rode Neuzendag. De goeddoelactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius staat volledig in teken van de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren.

Uit nieuw onderzoek, dat iVOX organiseerde in april 2019, blijkt dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanhalen als oorzaak van hun mentale problemen. Al meer dan 1.000 scholen schreven zich in om acties te organiseren voor Rode Neuzendag.

De Damiaanschool, een school voor buitengewoon lager onderwijs, neemt ook dit jaar weer deel aan Rode Neuzendag. “Onze school wil zoveel mogelijk acties ondersteunen die mensen met problemen willen helpen. In het verleden deden we al mee met Rode Neuzendag en De Warmste week en dit jaar is dat niet anders. Als school voor buitengewoon onderwijs hechten wij veel belang aan het sociaal en mentaal welbevinden van de leerlingen. Wij zijn een school met een heel groot hart. In het verleden organiseerden wij al kerstmarkten en een koekenbakkerij voor het goede doel”, klinkt het bij de directie. De school schreef zich ook al in voor de na-scholing van Rode Neuzendag.

Alle scholen die zich nog voor de zomer inschrijven bij de actie maken kans om een exclusief optreden van Niels Destadsbader te winnen. Op vrijdag 29 november wordt met heel Vlaanderen Rode Neuzendag gevierd.