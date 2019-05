Carles Puigdemont en N-VA-ploeg op bezoek in Tremelo EDLL

21 mei 2019

17u00 0 Tremelo Voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont heeft dinsdagmiddag de dinsdagmarkt en het Damiaanmuseum in Tremelo bezocht. Puigdemont trok er met N-VA-gezichten Theo Francken, Mark Demesmaeker en Lorin Parys op pad om de laatste kiezers over de streep te trekken.

Carles Puigdemont, voormalig regeringsleider van Catalonië, was op uitnodiging van N-VA dinsdagmiddag in Tremelo. “Tremelo is de enige gemeente in Vlaanderen die hij voor ons bezoekt. Puigdemont wou absoluut eens iets terug doen”, aldus Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Wij waren zijn enige echte vrienden in het Europees parlement. Wij hebben het altijd opgenomen voor politieke gevangenen tegen de repressie en zijn de enigen die echt herhaaldelijk en luidop durfden spreken. Hij is ons bijzonder dankbaar daarvoor.”

Selfie met Puigdemont

Ondanks dat de Tremelonaren ietwat raar opkeken, voelde Puigdemont zich al snel thuis. “Ik vind het geweldig om op deze manier campagne te voeren. Aangezien ik leider was van Catalonië, hou ik ervan om met mensen te praten en naar de markt te gaan. Mensen vragen om een selfie, dus ik denk dat ze mij hier wel kennen”, zegt Carles Puigdemont.

N-VA was niet de enige partij die gretig gebruik maakte van de goed gevulde dinsdagmarkt in Tremelo. Ook Groen kwam langs om flyers uit te delen. Beide partijen wensten elkaar alvast succes op verkiezingsdag.

Damiaanmuseum

Na de wandeling door het centrum van Tremelo, trok de ploeg door naar het Damiaanmuseum. Die openden speciaal voor Puigdemont. “Er is een Damiaanschool in Barcelona en Damiaan was ook gekend in Catalonië. Voor ons is het een symbool om te tonen dat Damiaan een echte Vlaming was, maar wel open stond naar de wereld en altijd zijn solidariteit wou tonen”, aldus Mark Demesmaeker.

Nadat Carles Puigdemont Tremelo heeft bezocht, vertrekt hij alweer richting Londen en Parijs. Zondag 26 mei komt hij op bij de Europese verkiezingen.