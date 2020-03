BV's lanceren video om VTM-drone boven Tremelo te sturen EDLL

27 maart 2020

11u10 0 Tremelo In coronatijden willen ook VTM Nieuws en HLN hun steentje bijdragen. Daarom sturen wij iedere dag een drone in een andere gemeente de lucht in. Het doel? Warme boodschappen van inwoners vanuit de lucht in beeld brengen onder de hashtag #samentegencorona. Om ervoor te zorgen dat de drone binnenkort boven Tremelo vliegt, heeft burgemeester Bert De Wit (CD&V) alvast een video gelanceerd. Daarin moedigt hij samen met bekende Tremelonaren Staf Coppens, Sven en Thibau Nys én Niels Albert zijn inwoners aan om te In coronatijden willen ook VTM Nieuws en HLN hun steentje bijdragen. Daarom sturen wij iedere dag een drone in een andere gemeente de lucht in. Het doel? Warme boodschappen van inwoners vanuit de lucht in beeld brengen onder de hashtag #samentegencorona. Om ervoor te zorgen dat de drone binnenkort boven Tremelo vliegt, heeft burgemeester Bert De Wit (CD&V) alvast een video gelanceerd. Daarin moedigt hij samen met bekende Tremelonaren Staf Coppens, Sven en Thibau Nys én Niels Albert zijn inwoners aan om te stemmen voor de gemeente.

“Komaan mensen, laat eens zien dat wij ook met deze ludieke actie Tremelo en Baal op de kaart kunnen zetten! Eens gestemd, beginnen we te krijten, te schilderen, te knutselen,...”, klinkt het bij burgemeester De Wit. Vandaag postte hij op sociale media een video om de inwoners te overtuigen een stem uit te brengen voor Tremelo. En dat deed hij niet alleen.

De boodschap luidt nog steeds hetzelfde: blijf in uw kot, maar als u ons hoort overvliegen, wuif dan naar de camera, in de tuin, op uw balkon of vanuit uw raam. Via spandoeken, boodschap gemaaid in het gras, een dansje,... Het kan allemaal! In het VTM Nieuws van 19 uur wordt er dagelijks een nieuwe compilatie gebracht. Stemmen voor Tremelo kan nog steeds via deze link. En wie weet vliegt de drone een van de volgende dagen wel boven jullie...