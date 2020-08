Burgemeester pareert kritiek oppositie over zwaardere schuldenlast: “Inwoners zullen dit niet voelen” Kim Aerts

31 augustus 2020

16u27 2 Tremelo Burgemeester Bert De Wit (CD&V) in Tremelo pareert de kritiek van oppositiepartij Open Vld dat een belastingverhoging zich opdringt door een zwaardere schuldenlast per inwoner. “De openstaande schuld in onze gemeente stijgt inderdaad, maar een belastingverhoging is niet aan de orde”, beweert de burgemeester.

Oppositiepartij Open Vld klaagde vorige week donderdag voor de gemeenteraad aan dat het de verkeerde kant opgaat met de jaarrekening. “Het huidige bestuur met CD&V, N-VA en Groen is er niet in geslaagd om de jaarrekening van 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen binnen de wettelijk vastgelegde termijn. Bij nazicht blijkt dat het na een jaar compleet de verkeerde kant uitgaat. De openstaande schuld per inwoner stijgt van 800 naar 1.300 euro, een stijging van maar liefst 63 procent. De impact van de coronacrisis – die in deze cijfers nog niet naar voren komt – is ook voor onze gemeente erg groot. We maken ons dan ook grote zorgen dat de meerderheid deze schulden onmogelijk zal kunnen aflossen zonder belastingverhoging”, klonk het toen.

Sporthal

De Wit maakt zich sterk dat het deze legislatuur niet zover zal komen. “De openstaande schuld stijgt inderdaad. Vorig jaar hebben we nog een opname gedaan van 8,5 miljoen euro, maar dat geld hebben we nog niet over de balk gegooid. Er wordt onterecht gesteld dat er niet geweten is wat er met die middelen zal gebeuren. Er staan nog investeringen gepland zoals wegenwerken aan onder andere de Meiboomlaan en de Bonten Osstraat. En op vlak van sport willen we een inhaalbeweging doen met de bouw van een nieuwe sporthal”, stelt De Wit. “Vergeet niet dat het geld dat we eind 2019 hebben opgenomen ook aan een gunstige rentevoet was. We weten niet wat corona nog gaat doen, maar dat wil niet zeggen dat we daarom op financieel vlak aan de mouw van de burger zullen trekken. Ik vergelijk het graag met het bouwen van een huis. Je gaat lenen voor een project en dan is het evident dat je schuldgraad stijgt. Hier gaat het om projecten voor de gemeente, waarvan we weten dat we het geld ook zullen kunnen terugbetalen. Daar is volgens mij niks mis mee”, besluit de burgemeester.